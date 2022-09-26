В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы: видео

В Одессе в понедельник, 26 сентября, раздались взрывы.
Жители города вечером слышали звуки взрывов после оглашения воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспильне" и пользователи социальных сетей.
По предварительным данным, Одессу россияне в очередной раз атаковали иранскими дронами-камикадзе.
В ОК "Юг" сообщили, что сработала система противовоздушной обороны.
Пока официальных сообщений о том, что именно сбили в Одессе нет.
Напомним, Украину массово атакуют иранские дроны Mohajer-6 и Shahed 136.
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