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Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: над городом виден черный дым

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Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: над городом виден черный дым

Фото: Фото из социальных сетей

Во временно оккупированном Херсоне в понедельник, 26 сентября, прогремели мощные взрывы.

В Херсоне местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. После этого над городом виден черный дым.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Взрывы раздались в районе Жилищного поселка, расположенного в юго-западной части города. После этого над городом поднялся чёрный дым.

По предварительным данным, "прилет" произошел по штабу российских оккупантов. Еще один взрыв местные жители слыхали в районе набережной.

Напомним, Путин лично не разрешил своим войскам отступить из Херсона и испортил отношения с командирами.

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