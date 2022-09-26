Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: над городом виден черный дым

Во временно оккупированном Херсоне в понедельник, 26 сентября, прогремели мощные взрывы.
В Херсоне местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. После этого над городом виден черный дым.
Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.
Взрывы раздались в районе Жилищного поселка, расположенного в юго-западной части города. После этого над городом поднялся чёрный дым.
По предварительным данным, "прилет" произошел по штабу российских оккупантов. Еще один взрыв местные жители слыхали в районе набережной.
Напомним, Путин лично не разрешил своим войскам отступить из Херсона и испортил отношения с командирами.
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