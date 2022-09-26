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Президент України поспілкувався з премʼєром Нідерландів: про що говорили

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Президент України поспілкувався з премʼєром Нідерландів: про що говорили

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували кроки в міжнародних організаціях, обговорили оборонну взаємодію.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався сьогодні з Марком Рютте, премʼєр-міністром Нідерландів.

Про що говорили, Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 26 вересня.

"І про злочинну мобілізацію, яку Росія проводить, зокрема, на окупованій території, намагаючись кинути на смерть під російським прапором і наших громадян. І про псевдореферендуми також говорили – реакція світу на них і на будь-які подальші кроки окупантів буде жорсткою", - зазначив він.

Президент подякував премʼєр-міністру Нідерландів за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на Росію.

"Скоординували наші кроки в міжнародних організаціях, обговорили оборонну взаємодію", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, на якій ділянці фронту зараз найскладніша ситуація.

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