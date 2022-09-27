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Ядерная угроза РФ: Жданов объяснил, поможет ли Украине ленд-лиз

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Ядерная угроза РФ: Жданов объяснил, поможет ли Украине ленд-лиз

Фото: Getty Images

Прогнозы эксперта – самые оптимистичные даже в отношении российской ядерной угрозы.

Программа ленд-лиза США для Украины, которая должна работать уже с 1 октября, поможет даже противостоять ядерным угрозам России.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

По его словам, у Украины еще нет такого оружия, чтобы противостоять потенциальным ядерным атакам России.

"Это могут быть самолеты или противоракетные комплексы. Это то, что может противостоять ядерным угрозам России. За исключением того, когда РФ применит тактическое оружие. Ведь оно доставляется с помощью пушек. Пушечный выстрел еще никто не может перехватить. Нет средств для перехвата. Поможет ленд-лиз тем, что расширит номенклатуру передаваемого оружия, увеличит наши возможности и вероятность его отражения, если его будут запускать ракетами", — пояснил Жданов.

Ранее Олег Жданов рассказал, когда первое оружие по ленд-лизу окажется в Украине.

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