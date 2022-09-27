Ленд-лиз ускорит контрнаступление на всей линии фронта – Жданов

Эксперт Жданов уверен, что американский лен-длиз поможет украинским защитникам наступать по всему участку фронта — от Харькова до Херсона.

После получения оружия от США по программе ленд-лиза Вооруженные силы смогут перейти в контрнаступление по всей линии фронта.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Лендлиз поможет ускорить нам переход к контрнаступательным действиям по всей линии фронта. Сегодня мы можем себе позволить контрнаступление на отдельных оперативных направлениях. Лендлиз позволит нам это сделать по всему участку фронта — от Харькова до Херсона", — убежден эксперт.