Лендліз прискорить контрнаступ на всій лінії фронту – Жданов

Експерт Жданов певен, що американський лендліз допоможе українським захисникам наступати на всій ділянці фронту — від Харкова до Херсона.

Після отримання зброї від США за програмою лендлізу Збройні сили зможуть перейти у контрнаступ на всій лінії фронту.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Лендліз допоможе прискорити нам перехід до контрнаступальних дій по всій лінії фронту. Сьогодні ми можемо собі дозволити контрнаступ на окремих оперативних напрямках. Лендліз дозволить нам це зробити на всій ділянці фронту — від Харкова до Херсона", — переконаний експерт.