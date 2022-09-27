Кількість загиблих через стрілянину в школі Іжевська ще більше зросла

Жертвами 34-річного росіянина, який озброєний пістолетами прийшов до середньої школи в столиці Удмуртії, стало вже 17 осіб.

У реанімаційному відділенні лікарні російського міста Іжевська, столиці Удмуртської республіки РФ, від вогнепальних поранень померли ще дві жертви 34-річного місцевого жителя Артема Казанцева. Таким чином загальна кількість людей, яких він убив у середній школі, зросла до 17.

Про це повідомляє видання “Фонтанка” з посилання на Слідчий комітет РФ.

Загалом у списку постраждалих від рук масового вбивці було 23 особи, серед яких діти віком від 7 до 16 років. Більшість школярів та охоронців було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Відомо, що убивці ще в 2011 році було поставлено діагноз “млява шизофренія”. Востаннє він був на прийомі у психіатра тиждень тому.

Біля паркану школи № 88 в Іжевську, де сталася ця трагедія, утворився стихійний меморіал. Мешканці міста несуть квіти та іграшки на згадку про загиблих.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, озброєний чоловік у чорному одязі увійшов до школи №88 в російському місті Іжевськ, де відкрив стрілянину з двох пістолетів, внаслідок чого загинули учні та дорослі. Після скоєного нападник застрелився в одному з кабінетів навчального закладу.

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