Байден проситиме Конгрес про екстрені майже $12 млрд для України

Президент США Джо Байден планує невдовзі запросити у Конгресу екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд дол. для військової та бюджетної допомоги Україні.

Цей запит також включатиме 2 млрд дол. для усунення наслідків вторгнення Росії до України, яке вплинуло на постачання енергоносіїв до США.

Про це повідомляє Reuters.

Ще 22,4 млрд дол. резидент проситиме виділити на боротьбу з коронавірусом напередодні потенційного осіннього спалаху захворюваності.

Директорка Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг уточнила, що запит на 11,7 млрддол. стосується саме додаткової допомоги, запланованої на наступний фінансовий рік (стартує 1 жовтня 2022 року). Гроші необхідні терміново, адже залишків ухваленого у травні пакета на 40 млрд дол. вистачить лише до кінця вересня.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити нагальні потреби, ми просимо 11,7 млрд дол. на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу у першому кварталі 2023 фінансового року", – заявила Янг.

Вона додала, що до сьогодні вже було виділено приблизно 75% прямої військової та бюджетної підтримки, виділеної раніше Конгресом для України.

Нагадаємо, 31 серпня у Білому домі анонсували, що найближчими днями США оголосять про чергову порцію військової допомоги для України.

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