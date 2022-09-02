Байден будет просить Конгресс об экстренных почти $12 млрд для Украины

Президент США Джо Байден вскоре запросит у Конгресса экстренное финансирование в размере 11,7 млрд дол. для военной и бюджетной помощи Украине.

Этот запрос также будет включать 2 млрд. дол. для устранения последствий вторжения России в Украину, которое повлияло на поставку энергоносителей в США.

Об этом сообщает Reuters.

Еще 22,4 млрд. дол. президент будет просить выделить на борьбу с коронавирусом накануне потенциальной осенней вспышки заболеваемости.

Директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг уточнила, что запрос на 11,7 млрд дол. касается именно дополнительной помощи, запланированной на следующий финансовый год (стартует 1 октября 2022). Деньги необходимы срочно, ведь остатки принятого в мае пакета на 40 млрд дол. хватит только до конца сентября.

"Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и дальше поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить неотложные потребности, мы просим 11,7 млрд дол. на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года", – заявила Янг.

Она добавила, что к настоящему времени уже было выделено примерно 75% прямой военной и бюджетной поддержки, выделенной ранее Конгрессом для Украины.

Напомним, 31 августа в Белом доме анонсировали, что в ближайшие дни США объявят об очередной порции военной помощи для Украины.

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