Потребители "Полтаватеплоэнерго" с 3 сентября останутся без горячей воды: названа причина

В Полтаве потребители "Полтаватеплоэнерго" с 3 сентября останутся без горячей воды.

Потребители "Полтаватеплоэнерго" с 3 сентября останутся без горячей воды. Причина – неприемлемые условия приобретения природного газа.

Об этом со ссылкой на спикера предприятия в НАК "Нафтогаз Украины" Инну Кулиш пишет "Суспільне".

"В Полтаве не будут отключать от работы только четыре котельные, которые обеспечивают горячим водоснабжением врачи", — отметили в издании.

Напомним, что в Херсоне и Энергодаре уничтожены три артсистемы врага, склад с боеприпасами и почти рота личного состава.

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