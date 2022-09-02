Как работают турецкие беспилотники "Байрактар": в Сети впервые показали видео

Народные "Байрактары" в деле. В Сети впервые за длительный промежуток времени обнародовали новое видео работы легендарных беспилотников. На кадрах, датированных 31 августа, боевая птичка Байрактар ТВ2 успешно обезвредила рашистский танк. Между тем, в Турции представили работу двух новеньких беспилотников с украинскими двигателями — это Акинджи и Кизилелма. Их показали на технофесте в городе Самсуне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Больше всего внимание посетителей Технофенста к двум боевым дронам. Это Акинджи, а дальше мы идем к Кизилелма. Это общая гордость турецкой и украинской военной авиации, где используются двигатели Ивченко Прогресс.

Турки устанавливают на Байрактарах нового поколения два вида моторов. Украинский имеет мощность 450 лошадиных сил, канадский двигатель почти вдвое сильнее – 750. На камеру владелец и гендиректор компании Халюк Байрактар отказывается их сравнивать. Вне камеры его подчиненные напоминают, как канадцы вводили санкции на поставку оптики их беспилотникам из-за продажи Байракторов азербайджанцам во время войны с Арменией. С украинцами турки собираются совместно развивать двигатель и даже обойти канадский аналог.

“В конце концов, у нас есть межгосударственное сотрудничество. В феврале мы подписали соглашение. Когда уважаемый президент Зеленский посетил производство компании Байкар в 2019-м, мы дали слово осуществить общие планы. Наше сотрудничество связано с инвестициями – продолжается. В ближайшее время мы увидим уже результаты”, — подчеркнул Халюк Байрактар.

Некоторые детали новых боевых беспилотников Акинджи и Кизилелма руководство Байкар Савунма позволило рассказать журналистам.

"В первую очередь все наши самолеты построены так, чтобы не попадать на радары и не оставлять следов. Из-за того, что металла у них нет, очень тяжело радарам их отследить”, — подчеркнул пилот Байрактаров Мехмет Гекер Айбасты.

Первая женщина пилот в Байракторе Элиф Эргин. Другие пилоты обращаются к ней "Учительница". Элиф является одной из опытных инженерок. Учит молодых пилотов, умеет разобрать двигатель и управлять боевыми зарядами.

"В пределах снижения видимости боевые заряды, которые вы видите, интегрируются внутри фюзеляжа дрона нового поколения Кизилелма", — рассказывает пилот и инженер Байракткров Элиф Эргин.

Турецкое государство не ставят Украине условия, где и как можно использовать турецкие беспилотники.

“Беспилотники "Байрактар" являются собственностью украинского государства и его Вооруженных Сил. Они находятся под контролем армии. Они могут использовать их по своему усмотрению для собственной безопасности любым способом”, — подчеркнул генеральный директор компании.

Напомним, что в Киеве мужчина на электросамокате протаранил велосипедиста.

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