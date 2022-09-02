Як працюють турецькі безпілотники "Байрактар": в Мережі вперше показали відео

Народні "Байрактари" у ділі. У Мережі вперше за тривалий проміжок часу оприлюднили нове відео роботи легендарних безпілотників. На кадрах, датованих 31 серпня, бойова пташка Байрактар ТБ2 успішно знешкодила рашистський танк. Тим часом у Туреччині представили роботу двох новеньких безпілотників із українськими двигунами - це Акінджі та Кизилелма. Їх показали на технофесті у місті Самсун.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільше увага відвідувачів Технофенсту до двох бойових дронів. Це Акинджи, а далі ми йдемо до Кизил ельма. Це спільна гордість турецької і української військової авіації, на яких використовуються двигуни Івченко Прогрес.

Турки встановлюють на Байрактарах нового покоління два види моторів. Українській має потужність 450 кінських сил, канадський двигун майже вдвічі сильніший – 750. На камеру власник і гендиректор компанії Халюк Байрактар відмовляється їх порівнювати. Поза камерою його підлеглі нагадують як канадці запроваджували санкції на поставку оптики їхнім безпілотникам через продаж Байрактарів азербайджанцям під час війни з Вірменією. З українцями турки збираються спільно розвивати двигун і навіть обійти канадській аналог.

“Урешті, в нас є міждержавна співпраця. У лютому ми підписали угоду. Коли шановний президент Зеленський відвідав виробництво компанії Байкар 2019-го, ми дали слово здійснити спільні плани. Наша співпраця пов’язана з інвестиціями - триває. Найближчим часом ми побачимо вже результати”, - наголосив Халюк Байрактар.

Деякі деталі нових бойових безпілотників Акинджи і Кизил Ельма керівництво “Байкар Савунма” дозволило розповісти журналістам.

“Насамперед усі наші літаки збудовані так, щоби не потрапляти на радари і не залишати слідів. Через те, що металу в них немає, дуже важко радарам їх відловити”, - підкреслив пілот Байрактарів Мехмет Гьокер Айбасти.

Перша жінка пілот в Байрактарі Еліф Ергін. Інші пілоти звертаються до неї “Вчителько”. Еліф є однією з найдосвідченіших інженерок. Навчає молодих пілотів, вміє розібрати двигун і керувати бойовими зарядами.

“У межах зниження видимості бойові заряди, що ви бачите, інтегруються всередині фюзеляжа дрона нового покоління Кизилельма”, - розповідає пілот та інженерка Байракткрів Еліф Ергін.

Турецька держава не ставлять Україні умов, де і як можна використовувати турецькі безпілотники.

“Безпілотники Байрактар є власністю української держави і її Збройних сил. Вони перебувають під контролем армії. Вони можуть використовувати їх на власний розсуд для власної безпеки в будь який спосіб”, - акцентував генеральний директор компанії.

Нагадаємо, що у Києві чоловік на електросамокаті протаранив велосипедиста.

Читайте також: