Финляндия передаст Украине восьмой пакет военной помощи

Власти Финляндии 1 сентября приняли решение о предоставлении Украине уже восьмого пакета военной помощи.

Что именно будет содержать эта помощь – не разглашается из соображений безопасности.

Об этом сообщили в финском Минобороны.

"1 сентября 2022 года президент республики на основании предложения правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину дополнительное военное оборудование. Это уже восьмая поставка военной помощи из Финляндии в Украину", — говорится в опубликованной информации.

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В Минобороны Финляндии добавили, что для обеспечения беспрепятственной доставки помощи адресату дальнейшая информация о содержании, способе и сроках оказания помощи не разглашается.

"Дополнительная помощь Финляндии учитывала и потребности Украины, и состояние ресурсов Сил обороны", – добавили в ведомстве.

Там не назвали общую стоимость нового пакета помощи, однако, по информации Reuters, речь идет об около 8,3 млн евро.

Напомним, накануне в Белом доме анонсировали, что в ближайшие дни США объявят об очередной порции военной помощи для Украины.

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