Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала ввести более жесткие санкции против страны-агрессорки России, которая более полугода ведет войну против Украины.
Марин отметила, что у Европы возник ряд проблем из-за затягивания в энергетическом переходе. По ее словам, сейчас следует задать вопрос о том, можно ли было избежать войны, если бы раньше была более сильная реакция на действия Кремля.
Об этом сообщает издание Yle.
"Нужно усилить санкции против России. Мы должны быть смелыми и защищать ваших демократов", – сказала она.
Премьер отметила, что "следует смотреть в будущее и убедиться, что мы не создаем таких связей с другими авторитарными странами, которые мы сейчас имеем с Россией".
Как сообщалось, Украина может отбросить российские силы назад на линию 23 февраля уже до конца этого года. Впрочем, для этого страны-партнеры должны выполнять свои обещания. В частности, сохранить антироссийские санкции, а также предоставить необходимое количество и виды вооружений Украине бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.
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