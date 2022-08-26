Ким оценил перспективы наступления на Николаев

По словам Кима, "мифы" о наступлении на областной центр "раздуваются", как в начале войны, "чтобы все боялись". Впрочем, украинские военные пока не видят врага перспектив для продвижения в направлении города.

Об этом глава ОВА сказал в эфире Апостроф TV.

"Я вижу, что такой возможности у врага нет. Согласно сообщениям военных, враг перешел к оборонительным действиям по всей линии фронта, кроме Бахмута, если я не ошибаюсь, по всем другим направлениям он обороняется. Пока перспектив у врага на юге я не вижу" ", – сказал Ким.

Кроме того, он просит "верить ВСУ", которые "нас охраняют и берегут".

Напомним, начались 184 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ.

Читайте также: