Кім оцінив перспективи наступу на Миколаїв

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не бачить можливостей у російських окупантів наступати на Миколаїв.

За словами Кіма, "міфи" про наступ на обласний центр "роздмухуються", як на початку війни, "щоб усі боялися". Втім, українські військові наразі не бачать у ворога перспектив для просування у напрямку міста.

Про це голова ОВА сказав в ефірі Апостроф TV.

"Я бачу, що такої можливості у ворога немає. Згідно з повідомленнями військових, ворог перейшов до оборонних дій по всій лінії фронту, крім Бахмута, якщо я не помиляюся, за всіма іншими напрямками він обороняється. Наразі перспектив у ворога на півдні я не бачу", - сказав Кім.

Крім того, він просить "вірити ЗСУ", які "нас охороняють та бережуть".

Нагадаємо, розпочалася 184 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

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