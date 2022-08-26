Бритни Спирс вернулась – певица впервые за шесть лет выпустила песню

Почти шесть лет фанаты Бритни Спирс ожидали ее новой песни и это наконец произошло. На днях Элтон Джон спел общий хит в Каннах, но сегодня состоялась официальная премьера долгожданного трека Hold Me Closer.

Официальная презентация прошла на YouTube-канале британского певца.

Слова для хита написала сама Спирс, а вот музыкальное сопровождение создал Джон – музыкант объединил несколько своих старых треков Tiny Dancer, The One и Don Go Breaking My Heart.

"Да-да... моя первая песня за шесть лет! Это чертовски круто, что я пою с одним из величайших классиков нашего времени... Я немного поражена... для меня это большое дело!" – поделилась в Twitter своими впечатлениями Бритни.

Элтон Джон и Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Для певицы запись трека стала огромным шансом снова вернуться на большую сцену после опеки отца. Напомним, что в ноябре 2021 года Спирс наконец-то освободилась от тотального контроля Джеймса Спирса и стала самостоятельно управлять собственными делами и финансами. Однако до сих пор Бритни сотрудничает с юристами, чтобы вернуть более 35 млн долларов, которые отнял отец.

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