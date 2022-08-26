Обвал дома в центре Львова: мэр сообщил о первых выводах

Стали известны новые подробности обрушения дома во Львове.

Как сообщил в комментарии ТСН.ua глава города Львова Андрей Садовый, на сегодняшний день известно, что обвал произошел в результате проведения работ в соседнем помещении.

"Вывод является следующим: проводились ремонтные работы в соседнем помещении. Как результат проведения этих ремонтных работ – обвал стены. Конечно, комиссия изучит более подробно эту информацию. Пострадавших нет, потому что люди услышали шум, вызвали полицию. Все люди ночью вышли из дома, всем мы оказали помощь. Затем произошел обвал", — сказал мэр.

На вопрос о дальнейшей судьбе дома Андрей Садовый ответил нам так: "Я бы очень хотел, чтобы была доказана вина тех людей, которые проводили ремонтные работы, чтобы они взяли ответственность, чтобы отстроили все разрушенные помещения. Это было бы логичным, если они порядочные, честные люди".

По словам Садового, городские власти поддерживают контакт со всеми жителями пострадавшего дома.

"Мы всегда имеем отработанный механизм, через Львов прошли 5 миллионов человек, всем предоставили убежище, всем помогли", — резюмировал мэр города.



В свою очередь, в областном управлении ГСЧС нам сообщили, как все начиналось.

"В 00:15 поступил звонок на линию 101 о том, что жительница одной из квартир слышит потрескивание и в ванной комнате просели двери и не открываются. На место происшествия была направлена наша мобильная группа. Была проведена эвакуация жильцов и буквально через полчаса произошел обвал. Удалось избежать гибели людей. Дом старый, является памятником архитектуры местного значения", — сообщил спикер управления Виталий Туровцев.

Напомним, во Львове на проспекте Свободы, 23 посреди ночи разрушился трехэтажный жилой дом. В нем находились 12 человек, среди них — 4-летний ребенок. Жителей дома спасатели эвакуировали перед масштабным обвалом, поэтому никто не пострадал. Известно, что разрушились три квартиры: одна полностью, две – частично. Также полностью разрушены два нежилых помещения общей площадью 80 квадратных метров.

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