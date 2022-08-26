Обвал будинку у центрі Львова: мер повідомив про перші висновки

Стали відомі нові подробиці обвалу будинку у Львові.

Як повідомив в коментарі ТСН.ua міський голова Львова Андрій Садовий, станом на зараз відомо, що обвал стався внаслідок проведення робіт в сусідньому приміщенні.

"Висновок є наступним: проводились ремонтні роботи в сусідньому приміщенні. Як результат проведення цих ремонтних робіт – обвал стіни. Звичайно, комісія вивчить більш детально цю інформацію. Постраждалих немає, тому що люди почули шум, викликали поліцію. Всі люди вночі вийшли з будинку, всім ми надали допомогу. Потім стався обвал", - сказав мер.

На запитання про подальшу долю будинку Андрій Садовий відповів нам так: "Я би дуже хотів, щоб була доведена вина тих людей, які проводили ремонтні роботи, щоб вони взяли відповідальність, щоб відбудували всі зруйновані приміщення. Це було би логічним, якщо вони є порядні чесні люди".

За словами Садового, міська влада підтримує контакт зі всіма мешканцями постраждалого будинку.

"Ми все маємо відпрацьований механізм, через Львів пройшли 5 мільйонів людей, всім надали прихисток, всім допомогли", - резюмував міський голова.



Своєю чергою, в обласному управлінні ДСНС нам повідомили, як все починалось.

"О 00:15 надійшов дзвінок на лінію 101 про те, що мешканка однієї з квартир чує потріскування і в ванній кімнаті просіли двері та не відчиняються. На місце події була направлена наша мобільна група. Була проведена евакуація мешканців і буквально через пів години стався обвал. Вдалось уникнути загибелі людей. Будинок старий, є пам’яткою архітектури місцевого значення", - повідомив нам речник управління Віталій Туровцев.

Нагадаємо, у Львові на проспекті Свободи, 23 посеред ночі зруйнувався триповерховий житловий будинок. У ньому перебувало 12 людей, серед них - 4-річна дитина. Мешканців будинку рятувальники евакуювали перед масштабним обвалом, тому ніхто не постраждав. Відомо, що зруйнувалися три квартири: одна повністю, дві - частково. Також повністю зруйновано два нежитлові приміщення загальною площею 80 квадратних метрів.

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