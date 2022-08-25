Элтон Джон "слил" в Сеть совместную с Бритни Спирс песню

Так, официальная премьера совместной композиции Элтона Джона и Бритни Спирс под названием Hold Me Closer запланирована на 26 августа.

Впрочем, то ли для того, чтобы подогреть внимание слушателей, то ли уже хотелось поскорее запремьерить трек, Элтон Джон на днях исполнил ее самостоятельно. Музыкант отдыхал в ресторане La Guerite в Каннах и порадовал собравшихся музыкальной новинкой.

Он спел Hold Me Closer под минус, впрочем, неоднократно отметил, что это его совместная работа с Бритни Спирс. Более того, видео из заведения сэр Элтон Джон запостил на своей странице в Instagram:

"Краткий обзор Hold Me Closer — выйдет в эту пятницу", — анонсировал певец.

Интересно, что в совместном треке артистов частично присутствуют слова и мелодия из сингла Элтона Джона 1972 года Tiny Dancer.

Ранее Элтон Джон и Бритни Спирс показали обложку своей дуэтной работы. Она состоит из детских фотографий знаменитостей.

Бритни Спирс и Элтон Джон / Фото: instagram.com/eltonjohn

Отметим, что последний раз Бритни Спирс издавала альбом в 2016 году, это была пластинка Glory. Совместный трек с Элтоном Джоном Hold Me Closer станет ее первой работой после освобождения из-под 13-летнего опекунства отцом Джейми Спирсом.

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