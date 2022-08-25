Елтон Джон "злив" у Мережу спільну з Брітні Спірс пісню

Так, офіційна прем'єра спільної композиції Елтона Джона та Брітні Спірс під назвою Hold Me Closer запланована на 26 серпня.

Втім, чи то через те, щоб підігріти увагу слухачів, чи то вже кортіло скоріше запрем'єрити трек, Елтон Джон днями виконав її самостійно. Музикант відпочивав у La Guerite у Каннах і потішив присутніх музичною новинкою.

Він заспівав Hold Me Closer під мінус, втім неодноразово зазначив, що це його спільна робота з Брітні Спірс. Ба більше, відео з закладу сер Елтон Джон запостив на своїй сторінці в Instagram:

"Короткий огляд Hold Me Closer – вийде цієї п'ятниці", - анонсував співак.

Цікаво, що у спільному треку артистів частково присутні слова та мелодія із сингла Елтона Джона 1972 року Tiny Dancer.

Раніше Елтон Джон та Брітні Спірс показали обкладинку своєї дуетної роботи. Вона складається з дитячих фотокарток знаменитостей.

Брітні Спірс та Елтон Джон / Фото: instagram.com/eltonjohn

Зазначимо, що востаннє Брітні Спірс видавала альбом 2016 року, це була платівка Glory. Спільний трек з Елтоном Джоном Hold Me Closer стане її першою роботою після звільнення від 13-річного опікунства батька Джеймі Спірса.

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