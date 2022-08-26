Прем'єрка Фінляндії закликала посилити санкції проти агресорки Росії

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала запровадити жорсткіші санкції проти країни-агресорки Росії, яка понад пів року веде війну проти України.

Марін зауважила, що у Європи виникла низка проблем через затягування в енергетичному переході. За її словами, наразі слід поставити питання про те, чи можна було б уникнути війни, якби раніше була сильніша реакція на дії Кремля.

Про це повідомляє видання Yle.

"Потрібно посилити санкції проти Росії. Ми повинні бути сміливими та захищати ваших демократів", - сказала вона.

Прем'єрка зазначила, що "слід дивитися в майбутнє і переконатися, що ми не створюємо таких зв'язків з іншими авторитарними країнами, які ми зараз маємо з Росією".

Як повідомлялося, Україна може відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого вже до кінця цього року. Втім, для цього країни-партнери повинні виконувати свої обіцянки. Зокрема, зберегти антиросійські санкції, а також надати необхідну кількість та види озброєнь Україні, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

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