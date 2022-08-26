Кандидатка на пост британського прем'єра Трасс відмовилася назвати Макрона другом

У британському місті Норідж під час передвиборчої кампанії Консервативної партії в кандидатів на посаду прем'єра запитали, чи є французький президент Еммануель Макрон "другом чи ворогом".

Кандидатка на пост очільника уряду Елізабет Трасс відмовилася називати французького лідера "другом". Її суперник Ріші Сунак назвав Макрона "другом Королівства".

Про це повідомляє видання Sky News.

Під час дебатів у Трасс запитали: "Хто для неї Макрон?". Хоч вона не назвала його другом, але і ворогом" не визнала. За її словами, судитиме французького президента за вчинками.

"Якщо я стану прем'єр-міністром, я буду судити його за справами, а не за словами", - сказала Трасс.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

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