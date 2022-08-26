Гаага домагатиметься від ЄС скасування санкцій проти РФ: у чому причина

Нідерландське місто Гаага заявило, що проситиме тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти Росії до 1 січня 2023 року.

Це пов’язано з тим, що у Гаазі намагаються вчасно знайти заміну контракту з російським постачальником газу "Газпромом".

Про це пише Reuters.

Санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії після її вторгнення до України, зобов’язують уряди та інші державні органи припинити діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня. Для Гааги це означає, що вона повинна знайти нового постачальника газу.

"Індивідуальні переговори з постачальниками обов’язково призведуть до угоди, але не раніше кінцевого терміну - 10 жовтня. Ми проситимемо звільнення від нашої поточної домовленості до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і сприяти переговорам", — написала в листі до міської ради олдерменка Саскія Бруїнс.

За словами Брюїнс, вона впевнена, що відстрочка буде дозволена, оскільки Гаага виконала умову проведення своєчасного тендеру без позитивного результату.

Вона додала, що будь-який новий контракт, який має набути чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з "Газпромом".

Раніше стало відомо, що Норвегія взяла на себе лідерство в постачанні природного газу до Європи, посунувши Росію.

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