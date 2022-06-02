До США постачають російську нафту, незважаючи на санкції

До портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі у США в травні прибули танкери з російською нафтою.

Після вторгнення в Україну та санкцій з боку США та ЄС трейдери намагаються приховати походження російської нафти, щоб забезпечити її надходження. ЇЇ ховають у змішаних продуктах нафтопереробки, таких як бензин, дизельне паливо та хімікати.

Про це пише The Wall Street Journal.

Танкери з нафтою прибули до США через Суецький канал через Атлантичний океан з нафтопереробних заводів Індії. Ймовірно, так трейдери намагаються приховати походження нафти, щоб ввозити її й надалі, після введених санкцій, пише видання.

У березні США заборонили імпорт скрапленого природного газу, кам’яного вугілля, нафти й продуктів нафтопереробки з Росії. Але ці обмеження можуть не діяти, якщо продукт має змішане походження.

Управління з контролю за іноземними активами США, як правило, встановлює, що товар походить із певної країни, якщо на 25% або більше складається з видобутої в ній сировини. Незрозуміло, чи був зроблений виняток для нафти й нафтопродуктів — зокрема, дизельного палива й бензину.

Таким чином, трейдери нафти теоретично можуть завозити російські енергоносії й далі, якщо вони були виготовлені в не підсанкційній країні та були перероблені в дизель, гас, хімікати тощо.

За даними трекерів, один із танкерів, який 22 травня прибув до Нью-Йорка, вирушив з індійського порту Сікка ще 21 квітня без вказання конкретного місця призначення.

Нагадаємо, у ЄС домовилися ввести заборону експорту російської нафти. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Єдність. Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", – зазначив Мішель.

Американська нафта здешевшала на 300% й коштує мінус 40 доларів за барель

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