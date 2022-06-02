Окупанти вночі обстріляли Харків та кілька сел: є жертви

Окупанти вночі обстріляли Харків та кілька сел: є жертви

Російські окупанти продовжують тероризувати жителів Харкоівщини обстрілами.

Минулої доби вони обстріляли 2 райони Харкова та кілька населенних пунктів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова. На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС", - повідомив голова ОВА.

Він додав, що 2 мирних мешканця Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.

"Крім того, протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. 1 людина зазнала поранень. Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та селище Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. 4 мирних мешканців отримали поранення", - зазначив Олег Синєгубов.

На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати ЗСУ з боку росіян безуспішні. Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат.

Нагадаємо, що зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та важких мінометів б'ють окупанти на Харківщині, щоб утримати тимчасово загарбані районів області. Українські захисники методично витискають ворогів у бік кордону, а ті кидають на них важкі калібри і нищать цивільних.

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