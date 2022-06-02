В Україні різко здорожчав буряк: які ціни

В Україні різко зросли ціни на столовий буряк.

Наразі його вартість в середньому вдвічі вища, ніж на початку червня 2021 року.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, зазначається, що основною причиною такого здорожчання є суттєве скорочення пропозиції буряку в українських господарствах, зокрема і через неможливість привозити цю продукцію з тимчасово окупованої Херсонської області.

У ситуації, що склалася на ринку України виник дефіцит якісного буряка, що стимулює зростання цін у цьому сегменті. Таким чином на сьогоднішній день продаж буряків ведеться вже по 18-25 грн/кг, що в середньому на 38% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому основну пропозицію столового буряка на українському ринку на сьогоднішній день складає імпортна продукція виробництва Польща. Але через високу вартість палива та відповідно логістики, ціни на імпортні буряки також зросли.

Також читайте В Україні почала дешевшати молода капуста: яка нині на неї ціна

Нагадаємо, що за три місяці війни вартість борщового набору в Україні зросла на 7%. Раніше у НБУ повідомили, що в Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Це вплинуло на ціни - вони за місяць зросли на 3,1%. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні).

Читайте також: