Як зберігати капусту взимку, щоб вона залишилася хрумкою до весни? / Фото: pixabay.com

В Україні почала дешевшати молода капуста: яка нині на неї ціна

В Україні почала дешевшати молода капуста: яка нині на неї ціна

На поточному тижні українські виробники білокачанної капусти знизили відпускні ціни на свою продукцію.

У травні вартість овоча була високою.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, зазначається, що на сьогоднішній день українські фермери відвантажують капусту нового врожаю по 25-35 грн/кг, що в середньому на 32% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Фермери змушені активно знижувати ціни на молоду капусту через надлишкову пропозицію на ринку: більшість українських господарств вже приступили до масових відвантажень ранньої капусти з відкритого ґрунту.

Ще одним фактором здешевлення даної продукції, за словами аналітиків, виступає досить обмежений термін реалізації капусти нового врожаю. Більшість виробників змушені йти на цінові поступки, щоб скоріше реалізувати наявні обсяги.

Водночас, не зважаючи на стрімке здешевлення, наразі білокачанна капуста в Україні коштує в середньому в 9,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо, що за три місяці війни вартість борщового набору в Україні зросла на 7%. Раніше у НБУ повідомили, що в Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Це вплинуло на ціни - вони за місяць зросли на 3,1%. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні).

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