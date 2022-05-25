В Україні у найближчий час почне дорожчати м'ясо

В Україні найближчими місяцями будуть збільшуватися ціни на свинину та всі види м'яса.

Проте здорожчання буде поступовим, не швидкими темпами.

Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

"Причинами подорожчання м'яса в воєнний період є зростання цін на енергоресурси та складна логістика. Корми, які становлять понад 60% собівартості м'яса, найближчим часом не будуть гостро впливати на кінцеву ціну для споживача. Через заблоковані українські порти експорт кормів для худоби зупинений, що впливає на роботу тваринницького комплексу в східних країнах, адже саме Україна виробляє та постачає найбільш протеїнові корми в цьому регіоні", – зазначив він.

За словами експерта, за останні три місяці загальні середні ціни на свинину збільшилися несуттєво. Так, свиняча лопатка подорожчала з 111,16 грн/кг до 118,44 грн/кг (на 7%), ошийок зріс у ціні з 150,39 грн/кг до 160,95 грн/кг (на 7%), грудинка подорожчала з 102,16 грн/кг до 117,45 грн/кг (на 15%), фарш зміцнився в ціні з 79,00 грн/кг до 97,00 грн/кг (на 22%).

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Нагадаємо, раніше у НБУ повідомили, що в Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Це вплинуло на ціни - вони за місяць зросли на 3,1%. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні).

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