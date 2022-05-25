В Украине в ближайшее время начнет дорожать мясо

В Украине в ближайшие месяцы будут расти цены на свинину и все виды мяса.

Однако подорожание будет постепенным, не быстрыми темпами.

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко.

"Причинами подорожания мяса в военный период является рост цен на энергоресурсы и сложная логистика. Корма, составляющие более 60% себестоимости мяса, в ближайшее время не будут остро влиять на конечную цену для потребителя. Из-за заблокированных украинских портов экспорт кормов для скота остановлен, что влияет на работу животноводческого комплекса в восточных странах, ведь именно Украина производит и снабжает самые протеиновые корма в этом регионе", — отметил он.

По словам эксперта, за последние три месяца общие средние цены на свинину увеличились несущественно. Так, свиная лопатка подорожала с 111,16 грн/кг до 118,44 грн/кг (на 7%), ошеек вырос в цене с 150,39 грн/кг до 160,95 грн/кг (на 7%), грудинка подорожала с 102,16 грн/кг до 117,45 грн/кг (на 15%), фарш укрепился в цене с 79,00 грн/кг до 97,00 грн/кг (на 22%).

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Напомним, ранее в НБУ сообщили, что в Украине в апреле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 16,4%. Для сравнения, в марте было 13,7%. Это повлияло на цены – они за месяц выросли на 3,1%. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% г/г (с 16,6% г/г в марте).

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