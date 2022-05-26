В Україні розпочався сезон полуниці: які ціни

В Україні вже розпочався сезон полуниці.

Її пропозиція на ринку продовжує збільшуватися, а відпускні ціни навпаки - знижуються.

Про це повідомили на аналітичній платформі EastFruit.

Так, зазначається, що на сьогоднішній день полуниця місцевого виробництва надходить у продаж по 40-80 грн/кг, що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Також на поточному тижні знизилися ціни і на імпортну ягоду виробництва Польщі та Туреччини - в межах 80-100 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Варто зазначити, що минулого тижня полуниця місцевого виробництва надходила в продаж по 70-120 грн/кг.

За словами аналітиків, виробники полуниці цього року зіштовхнулися з досить великою кількістю проблем. По-перше, це квітневі заморозки, які в основному пошкодили ранні її сорти. По-друге, окупація Херсонської області, фермери якої одними з перших починали продавати цю ягоду з відкритого ґрунту.

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Нагадаємо, раніше у НБУ повідомили, що в Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Це вплинуло на ціни - вони за місяць зросли на 3,1%. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні).