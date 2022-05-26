В Украине начался сезон клубники: какие цены

В Украине уже начался сезон клубники.

Ее предложение на рынке продолжает увеличиваться, а отпускные цены наоборот – снижаются.

Об этом сообщили на аналитической платформе EastFruit.

Так, отмечается, что на сегодняшний день клубника местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Также на текущей неделе снизились цены и на импортную ягоду производства Польши и Турции – в пределах 80-100 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Следует отметить, что на прошлой неделе клубника местного производства поступала в продажу по 70-120 грн/кг.

По словам аналитиков, производители клубники в этом году столкнулись с достаточно большим количеством проблем. Во-первых, это апрельские заморозки, которые в основном повредили ее ранние сорта. Во-вторых, оккупация Херсонской области, фермеры которой одними из первых начинали продавать данную ягоду с открытого грунта.

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Напомним, ранее в НБУ сообщили, что в Украине в апреле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 16,4%. Для сравнения, в марте было 13,7%. Это повлияло на цены – они за месяц выросли на 3,1%. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% г/г (с 16,6% г/г в марте).