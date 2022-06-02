В Украине резко подорожала свекла: какие цены

В Украине резко выросли цены на столовую свеклу.

Сейчас ее стоимость в среднем в два раза выше, чем в начале июня 2021 года.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Так, отмечается, что основной причиной такого подорожания является существенное сокращение предложения свеклы в украинских хозяйствах, в том числе из-за невозможности привозить эту продукцию из временно оккупированной Херсонской области.

В сложившейся ситуации на рынке Украины возник дефицит качественной свеклы, стимулирующий рост цен в этом сегменте. Таким образом, на сегодняшний день продажа свеклы ведется уже по 18-25 грн/кг, что в среднем на 38% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом основное предложение столовой свеклы на украинском рынке сегодня составляет импортная продукция производства Польша. Однако из-за высокой стоимости топлива и соответственно логистики, цены на импортную свеклу также выросли.

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Напомним, что за три месяца войны стоимость борщового набора в Украине выросла на 7%. Ранее в НБУ сообщили, что в Украине в апреле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 16,4%. Для сравнения, в марте было 13,7%. Это повлияло на цены – они за месяц выросли на 3,1%. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% г/г (с 16,6% г/г в марте).

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