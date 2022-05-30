Цена упадет вдвое: когда в Украине подешевеет соль и откуда ее привезут

Цена упадет вдвое: когда в Украине подешевеет соль и откуда ее привезут

Одна из самых больших сетей продуктовых супермаркетов уверяет покупателей, что не стоит массово покупать соль, ведь уже в июне завезут новую партию товара и цены стабилизируются.

В Украине подорожали гречка, соль, а сейчас говорят, что на полках магазинов может стать гораздо меньше овощей. Речь идет прежде всего о сезонных культурах: например лук, морковь и свекла. В большинстве своем их выращивали в Херсонской и Запорожской областях, а теперь из-за боевых действий это стало невозможным. К тому же, российские оккупанты грабят украинских фермеров – отбирают урожай, или заставляют продавать за бесценок и вывозят в оккупированный Крым.

Поэтому на украинских прилавках может прибавиться импортных овощей, что повлияет на цену.

О ситуации в магазинах в эфире общенационального телемарафона в слоте ТСН рассказала представительница одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Оксана Соржуленко.

В частности, Соржуленко заверила, что соль, которая фактически стала дефицитной, безусловно будет на прилавках и будет стоить 20 гривен за килограмм.

"Мы понимали, что "Артемсоль" – один из крупнейших производителей соли в Европе. Соответственно, когда начались боевые действия и когда в апреле закрылся сам завод, мы начали работать над тем, чтобы была возможность закупать соль за границей в необходимых объемах. В Украине это невозможно сделать, поэтому еще в апреле заключили контратки с румынскими, турецкими и польскими производителями, увеличили поставки от наших импортеров из Италии, с которыми работали раньше. Сотни тон соли уже едут в Украину, осталось немного подождать — до середины июня. Соль будет по адекватной цене, в районе 20 гривен (за килограмм. – Ред.), – отметила представительница одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Украины.

Она призвала не покупать сейчас соль по чрезвычайно завышенным ценам.

Ранее ТСН.ua рассказывал все, что известно о ситуации с солью в Украине, сколько она стоит, появится ли в продаже и чем можно заменить соль.

Читайте также: