Новая посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк в воскресенье, 29 мая, прибыла на работу в Киев.

Дипломата Бринк предложил на должность посла США в Украине глава США Джо Байден.

Об этом идет речь в ее биографии на странице американского посольства в Украине.

Отметим, что официально Государственный департамент США не объявлял о приезде Бринк. Также информация о прибытии дипломата в Киев есть только в английской версии сайта американского посольства. В украинской версии до сих пор – временная поверенная в делах США Кристина Квин.

На своей странице в Twitter Бриджит Бринк написала, что имеет за честь присоединиться к команде американского посольства в Киеве для поддержки Украины, и разместила фото из столицы.

Разумеется сделать свой fantastic team на @USEmbKyiv jako stand with Ukraine.



Я считаю присоединиться к нашей фантастической команде @USEmbKyiv ради поддержки Украины. pic.twitter.com/VrZnKHIq44 – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Что известно о Бриджите Бринке

Новая посол США в Украине – родом из Мичигана, присоединилась к Госдепартаменту в 1996 году. Бринк говорит на русском и выучила словацкий, грузинский, сербский и французский языки. Свою карьеру начала в Белграде.

Ранее Бринк занимала должность заместителя помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента (2015-2018), отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте, Узбекистан (2014-2015) и Тбилиси, Грузия (2011-2014).

В течение двадцати пяти лет работы на дипломатии посол Бринк продвигала политику США в Европе и Евразии. Она была директором по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности и работала в Государственном департаменте как заместитель директора по вопросам Южной Европы, специальная помощница заместителя министра по политическим вопросам и Кипрский офицер (1999-2002).

Напомним, 19 мая Сенат утвердил Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Это произошло на следующий день после того, как государство официально возобновило работу своего посольства в Киеве.

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