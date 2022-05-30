Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк у неділю, 29 травня, прибула на роботу до Києва.

Дипломатку Брінк запропонував на посаду посла США в Україні очільник США Джо Байден.

Про це йдеться у її біографії на сторінці американського посольства в Україні.

Зауважимо, офіційно Державний департамент США не оголошував про приїзд. Також інформація про прибуття дипломатки в Київ є лише в англійській версії сайту американського посольства. В українській версії досі - тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

На своїй сторінці у Twitter Бріджит Брінк написала, що має за честь приєднатися до команди американського посольства в Києві задля підтримки України та розмістила фото зі столиці.

Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine.



Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Що відомо про Бріджіт Брінк

Нова пані посол США в Україні - родом з Мічигану, приєдналася до Держдепартаменту в 1996 роц. Брінк розмовляє російською та вивчила словацьку, грузинську, сербську та французьку мови. Свою кар'єру розпочала в Белграді.

Раніше Брінк обіймала посаду заступниці помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту (2015-2018), відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою, Кавказом та затяжними конфліктами в Європі. Вона також працювала заступницею глави місії в посольствах США в Ташкенті, Узбекистан (2014-2015) та в Тбілісі, Грузія (2011-2014).

Протягом двадцяти п’яти років роботи на дипломатії посол Брінк просувала політику США в Європі та Євразії. Вона була директоркою з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки і працювала в Державному департаменті як заступниця директора з питань Південної Європи, спеціальна помічниця заступника міністра з політичних питань і Кіпрський офіцер (1999-2002).

Нагадаємо, 19 травня Сенат затвердив Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні. Це сталося наступного дня після того, коли держава офіційно відновила роботу свого посольства в Києві.

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