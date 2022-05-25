Санкції в дії: норвезька Equinor вийшла з усіх спільних з "Роснефтью" підприємств

Санкції в дії: норвезька Equinor вийшла з усіх спільних з "Роснефтью" підприємств

Через санкції норвезька нафтогазова компанія Equinor передала "Роснефти" свої частки участі у чотирьох російських спільних підприємствах. Компанія також звільняється від усіх майбутніх зобов'язань.

Вихід із усіх спільних підприємств був завершений відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії.

Про це повідомили на сайті компанії 25 травня.

Компанія Equinor також підписала угоду про вихід із Харьягінського проєкту (нафтового родовища).

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Зауважимо, що Equinor вирішила розпочати процес виходу зі спільних підприємств у Росії 27 лютого. З того часу компанія призупинила нові інвестиції жо РФ, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з країни таоголосила про знецінення в розмірі $1,08 млрд на балансі станом на 31 березня.

Equinor працювала в Росії понад 30 років.

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ухвалення угоди щодо ембарго на російську нафту з боку ЄС є питанням кількох тижнів.

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