Nike закриває магазини у Росії

Популярний американський виробник спортивного взуття та одягу Nike закриває усі свої магазини в Росії.

Компанія не стала подовжувати угоду зі своїм франчайзі в РФ Inventive Retail Group і тому IRG тепер змушена закрити усі магазини бренду.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на президента IRG Тихона Смикова.

"У міру вичерпання товарних запасів IRG буде змушена закрити всі свої магазини під цим брендом", - заявив Смиков та наголосив, що це повідомлення для нього та всіх співробітників стало ударом.

Точної дати закриття магазинів Nike наразі не повідомляють, однак зазначається, що усі магазини мережі будуть закриті після того, як закінчаться товарні запаси.

На думку директора ритейл-департаменту Core.XP Марини Малахатько, відмова від подовження угоди з IRG загалом може означати вихід Nike з російського ринку.

За даними на сайті IRG, відомо, що від березня до травня кількість магазинів Nike у РФ вже і так скоротилася зі 116 до 56, серед них 19 тимчасово зачинені. IRG керує 37 точками Nike. З інформації на її сайті випливає, що 9 магазинів наразі не працюють.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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