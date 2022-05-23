Starbucks йде з Росії: роботу втратять понад тисячу співробітників

Американська компанія Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, ліквідовує в Росії заклади "Кава Сирена".

Зазначається, всі співробітники компанії, а це понад 1000 осіб, будуть скорочені протягом 3 місяців.

Про це повідомила особа, яка працює в компанії, пишуть російські засоби пропаганди.

Як йдеться у повідомленні, Starbucks ще у березні призупинила ділову діяльність у Росії, заборонила імпорт сировини до країни, а також закрила кав'ярні. У травні мережа кав'ярень ухвалила рішення про повний вихід з російського ринку.

До слова, у Росії мережа Starbucks об'єднує 130 кав'ярень, усіма з них керує "Кава Сірена". Перша у РФ кав'ярня Starbucks була відкрита у 2007 році.

Нагадаємо, найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування McDonald's остаточно вирішила піти з ринку РФ. Як пояснив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, що вихід McDonald's кінець "путінському режиму".

Блог ТСН: санкції поклали на лопатки ціни на квартири в Росії

Читайте також: