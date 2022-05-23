Американская компания Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, ликвидирует в России заведения "Кофе Сирена".

Отмечается, что все сотрудники компании, а это более 1000 человек, будут сокращены в течение 3 месяцев.

Об этом сообщил человек, работающий в компании, пишут российские средства пропаганды.

Как говорится в сообщении, Starbucks еще в марте приостановила деловую деятельность в России, запретила импорт сырья в страну, а также закрыла кафе. В мае сеть кофеен приняла решение о полном выходе с российского рынка.

К слову, в России сеть Starbucks объединяет 130 кафе, всеми из них управляет "Кофе Сирена". Первое в РФ кафе Starbucks было открыто в 2007 году.

Напомним, самая большая в мире сеть заведений быстрого питания McDonald's окончательно решила уйти с рынка РФ. Как пояснил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выход McDonald's значит о конце "путинского режима".

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