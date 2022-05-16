McDonald's окончательно уходит с рынка РФ: компания начала продажу своего бизнеса

McDonald's окончательно решил уйти с рынка РФ.

Как сообщают российские СМИ, компания приступила к продаже российского бизнеса.

Об этом также написал глава Офиса президента Андрей Ермак, назвав это очень важным сигналом.

"Как пишет NYT, вторжение России в Украину заставило компанию принять меры, учитывая также антироссийские санкции. Это очень важный сигнал. Чем больше бизнеса уйдет из России, тем сильнее пострадает их экономика. Необходимо усиление санкций, чтобы Россия не имела денег на ужасную войну Украине", — отметил он.

Следует отметить, что после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, McDonald's заявил о "временном закрытии" своих заведений в стране-агрессоре, однако точных терминов не назвал. 13 марта в РФ был последний день, когда работали рестораны McDonald's. Россияне часами стояли в очередях за едой по всей стране.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В то же время, международные и европейские компании заявили о выходе с российского рынка.

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