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Чтобы предотвратить "новые Бучи": Кулеба призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

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Чтобы предотвратить "новые Бучи": Кулеба призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

Associated Press

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал прекратить финансирование военной машины Путина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал прекратить покупку российских энергоносителей, в частности нефти и газа, чтобы предотвратить "новые Бучи".

Об этом он написал в Twitter.

"Чтобы предотвратить «новые Бучи», введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь в россии. Прекратите финансировать военную машину путина. Российская экономика – и ее война – остановится за считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысяч спасенных жизней", – подчеркнул он.

Напомним, Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине.

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