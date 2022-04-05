Чтобы предотвратить "новые Бучи": Кулеба призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал прекратить финансирование военной машины Путина.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал прекратить покупку российских энергоносителей, в частности нефти и газа, чтобы предотвратить "новые Бучи".
Об этом он написал в Twitter.
"Чтобы предотвратить «новые Бучи», введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь в россии. Прекратите финансировать военную машину путина. Российская экономика – и ее война – остановится за считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысяч спасенных жизней", – подчеркнул он.
Это означает "новый Buchas", держащий мать всех путей: стоп, купленный растительным маслом, gas, и печенье из России. Stop financing Putin's war machine. Российская экономика — ее борьба — будет стоп в материнских месяцах. Более трёх месяцев tightening ваших belts являются worth thousands saved lives.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 5 апреля 2022
Напомним, Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине.
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