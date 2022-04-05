Чтобы предотвратить "новые Бучи": Кулеба призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

Чтобы предотвратить "новые Бучи": Кулеба призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал прекратить финансирование военной машины Путина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал прекратить покупку российских энергоносителей, в частности нефти и газа, чтобы предотвратить "новые Бучи".

Об этом он написал в Twitter.

"Чтобы предотвратить «новые Бучи», введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь в россии. Прекратите финансировать военную машину путина. Российская экономика – и ее война – остановится за считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысяч спасенных жизней", – подчеркнул он.

Это означает "новый Buchas", держащий мать всех путей: стоп, купленный растительным маслом, gas, и печенье из России. Stop financing Putin's war machine. Российская экономика — ее борьба — будет стоп в материнских месяцах. Более трёх месяцев tightening ваших belts являются worth thousands saved lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 5 апреля 2022

Напомним, Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине.

Читайте также: