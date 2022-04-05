"Харьков 24 февраля и 5 апреля – это два разных города": Терехов успокоил горожан относительно обороны

Он также заверил, что военные и территориальные обороны защищают и защитят город.
Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что город вооружен и хорошо подготовлен к обороне, поэтому призвал местных жителей не паниковать, а продемонстрировать несокрушимый дух и выдержку.
Об этом Терехов сказал в видеообращении 5 апреля.
"Я знаю, какую бессонную ночь вы пережили, когда узнали из средств массовой информации, что российские захватчики могут попытаться взять наш город Харьков. На этот счет хочу сказать следующее. Первое: Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков хорошо вооружен и хорошо подготовлен к обороне города", — подчеркнул городской голова.
"Второе: советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что взять Харьков для нашего врага – задача неразрешимая. Третье: наш враг готовился за три дня взять всю Украину. За это время российские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили многие населенные пункты страны", – напомнил Терехов.
Он также подчеркнул, что оккупанты хотят посеять панику среди харьковчан и деморализовать людей.
"Мы – харьковчане – не дадим им такой возможности. Прошу каждого харьковчанина продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую свободу и выдержку. Мы – одна большая харьковская семья", – призвал мэр города.
Он также заверил, что военные и территориальные обороны защищают и защитят Харьков.
Напомним, в течение суток 4 апреля российские войска нанесли 54 удара из разных видов оружия дального действия в Харьковской области. В частности, использовали артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.
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