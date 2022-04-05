Жители Херсона преодолели пешком 40 километров, чтобы убежать из-под обстрелов в собственных селах

Александровку и Станислов – обстреливают уже вторую неделю.

15 жителей села Александровка шли пешком в Херсон 40 километров, чтобы спастись из своего обстрелянного села. Сейчас их приняли в свои дома херсонцы и собирают для них все необходимое.

Об этом говорится в ТСН.

Также читайте Некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать

Живописные села вблизи глиняных скал на Херсонщине – Александровку и Станислов – обстреливают уже вторую неделю. Люди говорят, их деревни просто стирают с лица земли. Выжившие прячутся в разбитых домах, без воды, света, пищи и лекарств. А погибших хоронят на огородах.

Люди умоляют о «зеленом коридоре», чтобы эвакуироваться. Местные власти несколько раз договаривались с оккупантами, чтобы те выпустили селян. Но до сих пор никакой эвакуации из Александровки не было. Удалось только вывезти детей из соседнего Станислава, который тоже страдает от обстрелов вторую неделю.

15 жителей села Александровка шли пешком в Херсон, чтобы спастись из своего обстрелянного села

По словам местных жителей, в Александровке остается около 300 человек, это преимущественно пожилые люди, лежачие больные и раненые.

Читайте также:

13-летняя Соня, которой врачи вытащили осколок из мозга, уже научилась сжимать руки и мечтает взяться за гитару

Без креатива и методами войны с 1944 года: военный аналитик подытожил, почему россияне уже перешли к плану "F"

Бучанцы находят новые тела убитых и людей, которые из-за отсутствия связи не знают об освобождении территории