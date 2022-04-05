Мешканці Херсонщини подолали пішки 40 кілометрів, щоб втекти з-під обстрілів у власних селах

Олександрівку і Станіслов - обстрілюють уже другий тиждень.
15 жителів села Олександрівка йшли пішки до Херсона 40 кілометрів, аби врятуватися зі свого обстріляного села. Зараз їх прийняли до своїх осель херсонці і збирають для них усе необхідне.
Про це йдеться в ТСН.
Мальовничі села поблизу глиняних скель на Херсонщині - Олександрівку і Станіслов - обстрілюють уже другий тиждень. Люди кажуть, їхні села просто стирають з лиця землі. Ті, що вижили, ховаються у розбитих хатах, без води, світла, їжі і ліків. А загиблих ховають на городах.
Люди благають про «зелений коридор», аби евакуюватися. Місцева влада кілька разів домовлялася з окупантами, аби ті випустили селян. Та досі жодної евакуації з Олександрівки не було. Вдалося лише вивезти дітей із сусіднього Станіслава, який теж потерпає від обстрілів другий тиждень.
За словами місцевих жителів, в Олександрівці залишається близько 300 людей, це переважно літні люди, лежачі хворі та поранені.
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