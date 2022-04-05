Мешканці Херсонщини подолали пішки 40 кілометрів, щоб втекти з-під обстрілів у власних селах

Олександрівку і Станіслов - обстрілюють уже другий тиждень.

15 жителів села Олександрівка йшли пішки до Херсона 40 кілометрів, аби врятуватися зі свого обстріляного села. Зараз їх прийняли до своїх осель херсонці і збирають для них усе необхідне.

Про це йдеться в ТСН.

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Мальовничі села поблизу глиняних скель на Херсонщині - Олександрівку і Станіслов - обстрілюють уже другий тиждень. Люди кажуть, їхні села просто стирають з лиця землі. Ті, що вижили, ховаються у розбитих хатах, без води, світла, їжі і ліків. А загиблих ховають на городах.

Люди благають про «зелений коридор», аби евакуюватися. Місцева влада кілька разів домовлялася з окупантами, аби ті випустили селян. Та досі жодної евакуації з Олександрівки не було. Вдалося лише вивезти дітей із сусіднього Станіслава, який теж потерпає від обстрілів другий тиждень.

15 жителів села Олександрівка йшли пішки до Херсона, аби врятуватися зі свого обстріляного села

За словами місцевих жителів, в Олександрівці залишається близько 300 людей, це переважно літні люди, лежачі хворі та поранені.

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