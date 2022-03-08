Ситуація в Херсоні: всі новини у режимі онлайн

Детально про те, що відбувається у Херсоні та областях під час вторгнення Російської Федерації до мирних українські міста.

Президент РФ Володимир Путін назвав повномасштабне вторгнення до України "спеціальною військовою операцією". Проте всім давно відомо, що наразі в Україні відбуваються справжні бойові дії у багатьох українських містах.

Місто Херсон – одне з найгарячіших, де тривають не тільки запеклі бої, а й відбуваються мирні мітинги, люди виходять на площі, щоб показати всім, що Херсон – це Україна і ніколи не буде інакше.

Всі подробиці про ситуацію на Херсонщині читайте в нашому матеріалі. ТСН.ua розповідає про ситуацію в країні в режимі онлайн.