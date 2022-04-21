НБУ обмежив можливості для відтоку капіталу з країни

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

Фізособи матимуть змогу купувати активи, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій “quasi cash”, використовуючи лише власну іноземну валюту.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Ліміт на такі операції – 100 000 грн на місяць (у еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази. Такі безготівкові операції дозволено здійснювати з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, що відкриті у іноземній валюті.

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Для підтримки вимушених переселенців із України визначено, що фізособи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 000 грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Здійснення операцій "quasi cash" із відповідних рахунків тимчасово заборонено.

Впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.

Значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок, заявляють в НБУ. Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем становив $1,7 млрд, а від початку квітня (станом на 18 квітня) – $900 млн.

Необхідність у проведенні розрахунків із міжнародними платіжними системами виникає, зокрема, внаслідок використання платіжних карток для оплати операцій “quasi cash”. Вони переважно здійснюються, щоб обійти чинні обмеження НБУ, зокрема для інвестування за кордон, яке в умовах воєнного стану заборонено. Такі операції трактуються як такі, що призводять до непродуктивного виведення капіталу з країни, наголошують в НБУ. Тому регулятор частково обмежив можливості здійснення таких операцій.

Раніше в НБУ повідомили, що перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики після закінчення воєнного стану буде дуже поступовим.

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