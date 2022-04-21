НБУ ограничил возможности для оттока капитала из страны

Национальный банк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

Физлица могут покупать активы, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относятся к операциям “quasi cash”, используя только собственную иностранную валюту.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Лимит на такие операции – 100 000 грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P переводы. Такие безналичные операции разрешено производить с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.

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Для поддержки вынужденных переселенцев из Украины определено, что физлица также могут в пределах отдельного лимита в 100 000 грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте. Совершение операций "quasi cash" с соответствующих счетов временно запрещено.

Внедренные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.

Значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами оказывают некоторое дополнительное давление на валютный рынок, заявляют в НБУ. В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил $1,7 млрд, а с начала апреля (на 18 апреля) – $900 млн.

Необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами возникает, в частности, в результате использования платежных карт для оплаты операций "quasi cash". Они преимущественно осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения НБУ, в частности, для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено. Такие операции трактуются как приводящие к непроизводительному выводу капитала из страны, отмечают в НБУ. Поэтому регулятор частично ограничил возможность осуществления таких операций.

Ранее в НБУ сообщили, что переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

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