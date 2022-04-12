Валютные операции: какие ограничения от Нацбанка существуют

В Национальном банке Украины были введены новые ограничения на валютные операции. Что нужно знать – читайте в материале ТСН.ua.
Даже во время действия военного положения, действующего с 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабной войной России против Украины, украинцы имеют право переводить за границу иностранную валюту. Однако есть определенные ограничения, о которых рассказали в Национальном банке.
Разрешено переводить за границу с собственной карты на карту физического лица ежемесячно не более 100 тысяч гривен (в эквиваленте). Это примерно 3400 долларов.
Некоторые валютные переводы можно делать и без ограничений :
- перевод средств на лечение в медицинских учреждениях;
- оплата обучения в других странах;
- транспортировка больных в другую страну;
- средства, переводимые в связи со смертью граждан.
Есть ли исключения из этого правила?
Если физическое лицо переводит за границу иностранную валюту для содействия волонтерской деятельности, сумма перевода может быть больше — до 400 тысяч гривен (около 13500 долларов). В то же время эти средства могут переводиться только для приобретения определенных товаров.
- каски;
- бронежилеты;
- тактическая и военная форма, защитная одежда, обувь;
- шлемы;
- беспилотные летательные аппараты;
- оптические приборы для слежения;
- карематы, спальные мешки и т.д.
Будут ли в будущем послабления?
Кирилл Шевченко, глава Национального банка Украины, указывает на то, что разницы между национальным курсом и стоимостью валюты на черном рынке практически нет, хотя еще в начале войны все было по-другому. Это может означать одно – ситуация скоро стабилизируется. В скором времени Нацбанк может начать ослаблять или даже полностью снимать ограничения. Однако это будут делать постепенно, чтобы не навредить банковской системе.