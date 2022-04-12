С начала войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан

С начала войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан

В то же время выехали из страны 3,3 миллиона человек.

В Украину с начала полномасштабного вторжения России вернулись 870 тысяч граждан. В то же время выехали из страны 3,3 миллиона человек.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил на брифинге 12 апреля.

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В первые дни войны в Украину вернулись около 10 тысяч человек, большинство из них — мужчины. Сейчас ежедневно возвращаются 25-30 тысяч человек: и женщины, и дети, и пожилые люди.

"С кем у нас была возможность общаться, они говорят, что видят, что ситуация особенно в западных областях безопаснее и они не могут дальше оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и оставаться здесь", — сказал спикер.

По словам Демченко, сейчас очередей на въезд и выезд из Украины нет. Есть отдельные пиковые часы, когда несколько десятков или сотен автомобилей ожидают пересечения границы.

За время полномасштабной войны случались и попытки побега: пограничники задержали 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели уехать за границу.

Напомним, на время военного положения мужчинам 18-60 лет запрещено уезжать из Украины. В то же время, есть и исключения: например, выехать могут мужчины, которые сами воспитывают ребенка или детей до 18 лет.

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